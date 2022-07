Les meilleurs types de comptoirs pour la salle de bain

Un comptoir de salle de bains peut être choisi en fonction de son apparence plutôt que de sa fonction. En effet, les comptoirs de salle de bains ne subissent pas le même type d'usure que les comptoirs de cuisine.

Le choix de votre comptoir de salle de bains

Pour choisir le comptoir approprié pour votre salle de bains, il suffit de trouver un style qui vous plaît et qui respecte votre budget. Un comptoir de salle de bains bien choisi ajoutera au design général de votre salle de bains sans grever votre budget.

Comptoirs de salles de bains en carrelage

Les comptoirs de salle de bains en carrelage sont disponibles dans toute une gamme de matériaux. La céramique, la pierre et le verre sont des matériaux populaires. Bien que les comptoirs en carrelage aient toujours été un choix populaire pour la salle de bains, de nombreux propriétaires se plaignent du nettoyage des joints que ne font plus les artisans et qui demandent à la place de se lancer dans de véritables chantiers de rénovation. Des carreaux plus grands sont maintenant disponibles, ce qui réduit le nombre de lignes de coulis. Les avantages des comptoirs en carreaux comprennent la possibilité d'avoir un comptoir en granit, en marbre ou en autre type de pierre pour une fraction du prix d'un comptoir entier fait du même matériau. Si vous craignez de salir le coulis, choisissez des carreaux plus foncés avec un coulis foncé plutôt que des carreaux clairs avec un coulis blanc.

Comptoir en verre

Une cuvette posée sur un comptoir en verre a un aspect très élégant. Ce look est préférable pour une salle de bains qui n'est pas utilisée tous les jours, car cette installation est facile à endommager. Les comptoirs en verre sont aussi solides que n'importe quel comptoir en pierre et sont non poreux. Les comptoirs de salle de bains en verre sont faciles à désinfecter et ne retiennent pas les bactéries. Un comptoir en verre texturé vieillit bien et ne laisse pas apparaître les empreintes digitales et les rayures. Les comptoirs en verre recyclé sont disponibles pour les personnes qui souhaitent créer une salle de bains écologique. Le verre existe dans une variété de couleurs et est généralement transparent ou translucide.

Comptoir de salle de bains à surface solide

Si vous êtes préoccupé par le niveau de germes dans votre maison, ou si vous souhaitez simplement un comptoir facile à entretenir, les options de surface solide sont faites pour vous. Les comptoirs de salle de bains à surface solide sont conçus pour ressembler à des comptoirs en pierre. En général, les options de surface solide sont disponibles à une fraction du coût des comptoirs en pierre dont elles s'inspirent. Cette option peut être moulée pour s'adapter à n'importe quelle taille de comptoir et est offerte dans une variété de couleurs. Les grands magasins tels que Cosentino et des spécialistes de la rénovation de salle de bains, proposent de nombreuses marques différentes de cette option, ce qui signifie que vous pouvez choisir d'installer vous-même des comptoirs à surface solide.

Comptoirs en marbre

Les comptoirs en marbre sont une option luxueuse pour le lavabo d'une salle de bains. Le marbre n'est pas aussi durable que le granit et est plus poreux. Même si les comptoirs en marbre sont magnifiques, les gens évitent généralement de les placer dans leur cuisine en raison de leur nature poreuse. Étant donné qu'un comptoir de salle de bain n'entre pas en contact avec la nourriture et d'autres contaminants, les comptoirs en marbre sont une option idéale pour une salle de bain sophistiquée et haut de gamme. Le marbre est disponible dans une variété de couleurs et présente de nombreux motifs naturels et magnifiques. Si une dalle de marbre dépasse votre budget, vous pouvez opter pour des carreaux de marbre pour économiser de l'argent.

Comptoir en acier inoxydable

Les comptoirs en acier inoxydable sont fabuleux dans une salle de bains contemporaine minimaliste. Un comptoir en acier inoxydable est facile à entretenir et s'améliore avec le temps. Si vous choisissez ce type de comptoir, veillez à ce que votre salle de bains ne ressemble pas à un hôpital. Gardez un éclairage doux et ajoutez beaucoup d'accessoires contemporains à votre salle de bains pour éviter un aspect clinique redoutable.